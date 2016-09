Franse onderscheiding voor 'Tour-burgemeester'

UTRECHT - Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht krijgt, zo heeft de president van Frankrijk besloten, de onderscheiding van 'Chevalier dans l’Ordre nationale de la Légion d’Honneur'. Hij ontvangt hem onder meer voor zijn inzet tijdens de Tour de France, die vorig jaar in Utrecht startte. Van alle nationale Franse onderscheidingen is dit Legioen van Eer de meest prestigieuze. Dat heeft de Franse ambassade in Nederland laten weten.

Door ANP - 30-9-2016, 8:37 (Update 30-9-2016, 8:37)

,,Als burgemeester van Utrecht is de heer Van Zanen onder andere een zeer waardevolle gesprekspartner van de ambassade geweest tijdens de voorbereiding van de Grand Départ van de Tour de France in zijn stad, in juli 2015'', meldt de ambassade. ,,Bovendien speelde hij, in de marge van dit evenement, een grote rol in de lancering van het Frans-Nederlands economisch jaar.''

,,De president van Frankrijk heeft daarom besloten de heer Van Zanen te onderscheiden voor zijn belangrijke bijdrage aan de goede relatie die bestaat tussen Frankrijk en Nederland.''

Van Zanen krijgt de onderscheiding op dinsdag 15 november uit handen van de ambassadeur van Frankrijk in Nederland, Philippe Lalliot.