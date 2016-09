Plofkraak is lucratief en gevaarlijk

AMSTERDAM - De plofkraken blijken behoorlijk lucratief te zijn. Het opblazen van bankautomaten levert in veertig procent van de kraken een buit op.

Door Mick van Wely - 30-9-2016, 7:00 (Update 30-9-2016, 7:00)

Dat zegt politiechef Aart Garssen van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. Tot dusver zijn er nooit uitlatingen door politie en banken gedaan over de buit. Dit jaar zijn er al 75 plofkraken gepleegd, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van de politie.

In de afgelopen zeven dagen was het drie keer raak: in Twello, Utrecht en Enschede. De...