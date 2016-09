Droog achter waterkering

SPAKENBURG - Spakenburgers hoeven niet bang meer te zijn voor orkanen. Vandaag wordt de eerste hand gelegd aan de langste mobiele waterkering ter wereld.

Door Chris Ververs - 30-9-2016, 7:00 (Update 30-9-2016, 7:00)

Een primeur die Spakenburg voor honderd jaar bescherming biedt bij hoogwater. De driehonderd meter lange waterkering is een damwand die in de kade verzonken ligt en vanzelf omhoog komt bij stijgend water in de havens. Op die manier hoeven geen hoge dijken te worden aangelegd en blijft het historische stadsgezicht van het vissersdorp behouden.

Kampenaar Johann van den Noort...