Nederlandse militairen langer in Afghanistan

ANP Nederlandse militairen langer in Afghanistan

DEN HAAG - De missie in Afghanistan wordt met een jaar verlengd. Dat besluit neemt het kabinet vrijdag, melden ingewijden in Den Haag. Ze bevestigen berichtgeving hierover door RTL Nieuws. Ongeveer honderd Nederlandse militairen leveren vanuit Mazar-e-Sharif een bijdrage aan de NAVO-missie Resolute Support.

Door ANP - 29-9-2016, 21:31 (Update 29-9-2016, 21:31)

De Nederlandse militairen adviseren en trainen hogere Afghaanse functionarissen van leger en politie. De NAVO-missie ging eind 2014 van start en telt 12.000 militairen. In juni besloot het Atlantische bondgenootschap de missie ook na 2017 voort te zetten.

De Tweede Kamer ging donderdag zoals verwacht akkoord met verlenging van de missie tegen terreurgroep IS. Rond de 150 Nederlandse militairen trainen collega's in Irak. Verder gaat een Nederlands tankervliegtuig gevechtsvliegtuigen van de internationale coalitie tegen IS van brandstof voorzien.