Stevige kritiek gemeente Dordrecht op Dupont

ANP Stevige kritiek gemeente Dordrecht op Dupont

DORDRECHT - De gemeente Dordrecht is zeer verontwaardigd over de manier waarop chemisch bedrijf Dupont heeft gehandeld rond de lekkage van formaldehyde op 12 augustus. Volgens Dupont ging het om een klein incident, maar vorige week gaf het bedrijf cijfers waaruit bleek dat 2730 kilo was gelekt.

Door ANP - 29-9-2016, 15:08 (Update 29-9-2016, 15:08)

Donderdag hadden burgemeester Arno Brok en wethouder Rik van der Linden een gesprek met de directie Dupont en moederbedrijf Chemours.

De gemeente valt vooral over de manier van communiceren van het chemieconcern. ,,Dit is niet zomaar een kleinschalig incident zoals dat in elk bedrijf wel eens voorkomt. Het gaat om grote hoeveelheden kankerverwekkende stof. De stad, dus zowel gemeente als inwoners, móét daarover geïnformeerd worden", aldus wethouder Van der Linden.

Dupont is al sinds de jaren 60 in Dordrecht gevestigd. Het is een van de grootste werkgevers van de stad.