Amsterdam wil leegstand beboeten

ANP Amsterdam wil leegstand beboeten

AMSTERDAM - Huiseigenaren in Amsterdam mogen hun panden in het vervolg zonder geldige reden niet langer dan zes maanden leeg laten staan. Als ze dat niet doen, kan de stad zelf een bewoner aandragen of een forse boete opleggen. Met die verordening gaat het stadsbestuur de vastgelopen woningmarkt in de hoofdstad te lijf.

Door ANP - 29-9-2016, 13:16 (Update 29-9-2016, 13:16)

Een woning mag niet langer dan een half jaar leegstaan, tenzij daar een bijzondere reden voor is zoals renovatie of de afwikkeling van een erfenis. In alle andere gevallen zijn eigenaren na die termijn verplicht dit te melden bij de gemeente. Mochten de eigenaren zich daar, ook na aandringen, niet aan houden dan kan er een boete van 2500 euro worden opgelegd. Voor professionele verhuurders is die boete zelfs vastgesteld op 5000 euro. In het uiterste geval wijst de gemeente de leegstaande woning zelf aan iemand toe.