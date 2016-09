Medewerker chemiebedrijf Dow komt om

TERNEUZEN - Een medewerker van het chemiebedrijf Dow in Terneuzen is in de nacht van woensdag op donderdag omgekomen door een bedrijfsongeval. Het bedrijf zegt nog geen mededelingen te kunnen doen over de doodsoorzaak.

Door ANP - 29-9-2016, 7:17 (Update 29-9-2016, 7:17)

De betrokken instanties, waaronder de Inspectie SZW, doen onderzoek naar de dood van de man.