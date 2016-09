Minder varkens en kippen, maar meer melkvee

DEN HAAG - Nederland telt dit jaar minder varkens en kippen. Ten opzichte van 2015 daalde het aantal varkens met 2 procent tot 12,4 miljoen. Het aantal legkippen daalde met 1,8 miljoen tot 45,9 miljoen, meldt het CBS.

Door ANP - 29-9-2016, 2:26 (Update 29-9-2016, 2:26)

Tegelijkertijd neemt het melkvee in aantal toe. Op 1 april waren er 1,7 miljoen melkkoeien, 121.000 meer dan een jaar eerder. De melkgeitenstapel telde met 346.000 dieren het hoogste aantal ooit. Het waren er 19.000 meer dan in 2015.

Het aantal geiten per bedrijf is de afgelopen jaren toegenomen. In 2000 had een gemiddelde boerderij 120 geiten, in 2016 ruim 700.

Vorig jaar april werd het melkquotum afgeschaft. Daarna steeg tot en met augustus de melkaanvoer met 7 procent ten opzichte van een jaar eerder. In dezelfde periode dit jaar is de melkaanvoer op het niveau van 2015 gebleven.