'Getuige MH17 kan andere identiteit krijgen'

ANP

HILVERSUM - Getuigen in het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 kunnen, als daar aanleiding voor is, strafvermindering of een nieuwe identiteit krijgen. Hoofdofficier van justitie Fred Westerbeke zei dat woensdagavond in het tv-programma Nieuwsuur.

Door ANP - 28-9-2016, 23:14 (Update 28-9-2016, 23:14)

,,Mensen die naar voren treden, zouden gevaar kunnen lopen. In het geval dat aan de orde is, zijn er goede mogelijkheden om getuigen bescherming te bieden'', aldus Westerbeke.

Hij wees erop dat bij het onderzoek van het Joint Investigation Team (JIT) meerdere landen zijn betrokken. ,,Australië heeft goede mogelijkheden voor getuigenbescherming.'' liet de hoofdofficier weten.