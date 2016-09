Politie Zuid-Afrika houdt zonneauto Nuna aan

PORT ELIZABETH - Het Nuon Solar Team dat met de zonnewagen Nuna meedoet aan een race in Zuid-Afrika is woensdagmiddag door de politie aan de kant gezet. Dat gebeurde net voor de finish in Port Elizabeth.

28-9-2016

,,We zijn aangehouden door een aantal nieuwsgierige politieagenten", meldt het team dat momenteel in Zuid-Afrika meedoet aan de Sasol Solar Challenge, een race voor door zonne-energie aangedreven voertuigen. Volgens een woordvoerster van het team was de politie bang dat de opvallende wagen opstoppingen zou veroorzaken op de snelweg.

Het kostte de teamleden uiteindelijk zestien minuten om de politie uit te leggen wat ze aan het doen waren. Uiteindelijk mocht de Nuna onder politiebegeleiding verder rijden en moest de organisatie van de Solar Challenge een verklaring afleggen. Door het oponthoud werd de uiterlijke finishtijd met zo’n tien minuten overschreden.