Behandeling moordzaak Ingrid Visser gestart

ANP Behandeling moordzaak Ingrid Visser gestart

MURCIA - In het Spaanse Murcia is woensdagmiddag het proces tegen de verdachten van de moord op de Nederlandse volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severein inhoudelijk van start gegaan. Dat gebeurde na de selectie en installatie van de jury. Er is veel publieke belangstelling voor de zaak.

Door ANP - 28-9-2016, 16:59 (Update 28-9-2016, 17:23)

De secretaris van de het Provinciale Hof in Murcia opende de zaak met de lezing van de beschuldiging van de openbare aanklager. Daarin werd in detail uiteengezet hoe de drie hoofdverdachten hun misdrijf voorbereidden en hoe zij na de dubbele moord de lichamen van hun slachtoffers verminkten om die makkelijker te kunnen begraven.

De Spaanse verdachte Juan C. (39) en zijn vermoedelijke handlangers, de Roemenen Valentin I. (62) en Constantin S. (50), hoorden de beschuldigingen roerloos aan. In de rechtszaal zaten de moeder van Ingrid Visser en enkele andere familieleden van de slachtoffers.

Citroenboomgaard

Tegen de drie hoofdverdachten wordt vijftig jaar celstraf geëist. Het Openbaar Ministerie wil dat de rechtbank de gepensioneerde belastingambtenaar Serafín de A. tot drie jaar gevangenisstraf gaat veroordelen, voor het verhullen van de moorden. In zijn citroenboomgaard waren de lichamen van het Nederlandse stel begraven.

Donderdag worden de zittingen vervolgd met de eerste verhoren van de vier verdachten. Het proces zal naar verwachting tot half november duren.