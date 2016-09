Tweede Kamer wil zo snel mogelijk MH17-debat

DEN HAAG - De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk een debat over de tussentijdse uitkomst van het onderzoek naar de MH17-ramp.

Door ANP - 28-9-2016, 14:09 (Update 28-9-2016, 14:25)

Er was woensdag brede steun voor het verzoek van VVD-Kamerlid Han ten Broeke en coalitiepartner PvdA om te praten over de gevolgen, nu vast is komen te staan dat een Buk-raket uit Rusland het toestel van Malaysia Airlines heeft neergehaald.