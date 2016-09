Stichting: overtuigend bewijs zaak MH17

NIEUWEGEIN - Het internationale onderzoeksteam dat het strafrechtelijk onderzoek uitvoert naar het neerschieten van vlucht MH17 heeft overtuigend bewijs geleverd dat het neergestorte toestel met een Russische Buk-raket is neergeschoten. En dat dit is gebeurd vanaf gebied dat werd beheerst door pro-Russische rebellen in Oost-Oekraïne. Dat concludeert voorzitter Evert van Zijtveld, voorzitter van de stichting Vliegramp MH17.

28-9-2016

Hij reageert op de briefing die de nabestaanden van de vliegramp woensdagochtend van het Openbaar Ministerie hebben gekregen over de eerste resultaten van het onderzoek. Het Nederlands Openbaar Ministerie leidt het team. Het onderzoek naar de daders is nog volop bezig.

Door de vliegramp kwamen alle inzittenden van de rampvlucht om het leven. Onder de 298 slachtoffers waren 196 Nederlanders. De vlucht van Malaysia Airlines vertrok vanaf Schiphol en werd neergehaald boven het oosten van Oekraïne. Daar bevindt zich het oorlogsgebied waar pro-Russische rebellen strijden met het Oekraïense leger.

,,Er is overtuigend bewijs dat het een Buk-raket is geweest en wat de locatie van afvuren is geweest, namelijk gebied van pro-Russische separatisten'', reageert Zijtveld. ,,De volgende stap is nu te kijken hoe we er verder voor kunnen zorgen dat de daders voor de rechter worden gebracht. Het mag niet zo zijn dat degenen die dit hebben gedaan en betrokken zijn geweest nog lang vrij buiten lopen. We moeten zo snel mogelijk deze mensen voor het gerecht brengen.''