ANP Schiphol binnen lawaai- en vervuilingsnormen

SCHIPHOL - Schiphol is in de eerste helft van het zogeheten gebruiksjaar binnen de normen gebleven voor geluidsoverlast, luchtverontreiniging en veiligheidsrisico.

Door ANP - 28-9-2016, 11:59 (Update 28-9-2016, 12:23)

Dat heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) woensdag gemeld in een rapport aan de Tweede Kamer. Het gaat over de naleving van de normen en regels door Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol opereren.

De ILT heeft één luchtvaartmaatschappij een waarschuwingsbrief gestuurd omdat een van haar vliegtuigen afweek van de voorgeschreven vliegroute voor de nacht.

Een andere luchtvaartmaatschappij heeft een last onder dwangsom gekregen omdat zij zonder geldig slot (periode waarbinnen een vliegtuig mag opstijgen of landen) herhaaldelijk vluchten in de nacht heeft uitgevoerd. De dwangsom moet herhaling voorkomen.

Een derde luchtvaartmaatschappij, die in oktober 2015 al zo'n last onder dwangsom had gekregen voor slotmisbruik, is in januari 2016 opnieuw in de fout gegaan en heeft hiervoor een dwangsom van 30.000 euro moeten betalen.

Het gebruiksjaar loopt van 1 november 2015 tot en met 31 oktober 2016, de eerste helft liep tot 1 mei.