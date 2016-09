Straf voor verstoppen overleden moeder

DEN HAAG - Een 57-jarige vrouw die in 2014 haar dode moeder meenam naar Tsjechië om het lichaam daar te verstoppen, is woensdag door het gerechtshof veroordeeld tot een gevangenisstraf van 367 dagen, waarvan driehonderd dagen voorwaardelijk.

Door ANP - 28-9-2016, 10:35 (Update 28-9-2016, 10:35)

De demente moeder stierf in mei 2014 op tachtigjarige leeftijd in haar slaap. De vrouw reed met het lichaam in haar auto naar Tsjechië om het daar in de bossen te begraven. Volgens de rechter wilde zij het overlijden verhullen om de AOW- en pensioenuitkering van haar moeder op te strijken.