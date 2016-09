Brandweer krijgt vijf eliteteams

ZWOLLE - De brandweer heeft vijf eliteteams opgericht die bij gecompliceerde branden en grote incidenten gaan uitrukken, zoals explosies en ingestorte panden. De 'gewone' brandweer kampt vaak met een gebrek aan kennis en ervaring op dit gebied.

Door ANP - 28-9-2016, 2:53 (Update 28-9-2016, 2:53)

Dagblad De Stentor schrijft woensdag dat de 25 veiligheidsregio's in Nederland nu nog zelf verantwoordelijk zijn voor een goede aanpak van grote incidenten, maar dat de kennis daarvoor regelmatig ontbreekt. De afgelopen maanden zijn daarom ruim 140 specialisten opgeleid, die over de vijf eliteteams zijn verdeeld. Deze STH-teams (Specialisme Technische Hulpverlening) worden ingezet bij grote incidenten met veel slachtoffers en zijn 24 uur per dag inzetbaar.

De teams zijn uitgerust met de modernste apparatuur en zijn gestationeerd in Zwolle, Alphen aan de Rijn, Drachten, Beusichem en Tilburg.