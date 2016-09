Onderzoekers MH17 deden Buk-test in Finland

HELSINKI - Nederlandse en Finse onderzoekers hebben twee jaar geleden in het geheim in Finland proeven met luchtdoelraketten gehouden. Doel van de tests was om vast te stellen wat voor raketten gebruikt konden zijn om vlucht MH17 twee jaar geleden boven het oosten van Oekraïne neer te halen. Dat heeft de vroegere Finse premier en huidige voorzitter van de defensiecommissie van het Finse parlement, Matti Vanhanen, dinsdag tegenover de Finse omroep YLE bevestigd.

Door ANP - 27-9-2016, 21:52 (Update 27-9-2016, 22:08)

Door de vliegramp kwamen alle inzittenden van de rampvlucht om het leven. Onder de 298 slachtoffers waren 196 Nederlanders. De vlucht van Malaysia Airlines vertrok vanaf Schiphol en werd neergehaald boven Oekraïne. ,,Naar ik heb begrepen werden deze tests uitgevoerd om bewijs of algemene informatie te verkrijgen over de restanten (van afgeschoten raketten)'', aldus Vanhanen, die verder geen details zei te weten.

Volgens De Telegraaf kwam uit de test naar voren dat de Boeing van Malaysia Airlines door een Russische Buk-raket moet zijn neergehaald. Het Finse ministerie van Defensie noch de Finse krijgsmacht wilde daarop reageren. Een Nederlandse ingewijde bevestigt het verhaal, maar kan niet in detail treden.

Het Openbaar Ministerie presenteert woensdag in Nieuwegein de eerste resultaten van het strafrechtelijk onderzoek naar het neerschieten van vlucht MH17. Het gaat om de resultaten van het onderzoek naar het wapen waarmee het vliegtuig op 17 juli 2014 werd neergeschoten en de precieze locatie waarvandaan dat is gedaan. De Finnen hebben hierbij geholpen, liet de Finse onderzoeksdienst weten. Waarmee en hoe is geholpen, is niet bekendgemaakt.