Wilders op bezoek in onrustig Maassluis

ANP Wilders op bezoek in onrustig Maassluis

DEN HAAG - PVV-leider Geert Wilders heeft dinsdag een verrassingsbezoek gebracht aan Maassluis, waar het de afgelopen tijd onrustig was. Hij bezocht ,,slachtoffers van Marokkanenterreur'', zo twitterde hij.

Door ANP - 27-9-2016, 19:03 (Update 27-9-2016, 19:03)

Bij bewoners werden ruiten ingegooid, bewoners werden bedreigd en auto's zijn vernield, meldde Wilders verder. Hij uitte op Twitter ook zijn misnoegen over PvdA-burgemeester Edo Haan.

,,Ruiten ingegooid, glas vloog bij mevrouw door de keuken. Politie kwam pas na half uur. Dagelijks uitgescholden voor kankerhoer'', aldus Wilders in een andere tweet.

In delen van Maassluis was het meerdere weekeinden onrustig. Burgemeester Haan zag zich zaterdag gedwongen een zogeheten noodbevel af te kondigen dat tot en met dinsdag duurt. Zo'n noodbevel is bedoeld om de orde strikt te kunnen handhaven.