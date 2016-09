OM maakt lanceerlocatie raket MH17 bekend

ROTTERDAM - Het Openbaar Ministerie presenteert woensdag in Nieuwegein de eerste resultaten van het strafrechtelijk onderzoek naar het neerschieten van het toestel van vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne. Het gaat om de resultaten van het onderzoek naar het wapen waarmee het vliegtuig op 17 juli 2014 werd neergeschoten en de precieze locatie waarvandaan dat is gedaan.

Door ANP - 27-9-2016, 16:54 (Update 27-9-2016, 16:54)

Het onderzoek naar de daders is nog volop bezig. Het Nederlands Openbaar Ministerie leidt het internationale onderzoeksteam dat het strafrechtelijk onderzoek uitvoert.

De nabestaanden van de slachtoffers krijgen de resultaten 's morgens als eerste te horen. Om 13.00 uur volgt er een persconferentie.

Moskou

Door de vliegramp kwamen alle inzittenden van de rampvlucht om het leven. Onder de 298 slachtoffers waren 196 Nederlanders. De vlucht van Malaysia Airlines vertrok vanaf Schiphol en werd neergehaald boven het oosten van Oekraïne. Daar bevindt zich het oorlogsgebied waar pro-Russische rebellen strijden met het Oekraïense leger.

Maandag ontkende Moskou opnieuw iedere betrokkenheid. Uit pas opgedoken radargegevens blijkt volgens het Russische ministerie van Defensie dat er geen raket is afgevuurd uit gebied waar pro-Russische rebellen de controle hadden.

Oekraïens gebied

Het Russische ministerie van Defensie gaf een presentatie over radargegevens uit de regio Rostov, waar vorige week voor het eerst gewag van is gemaakt. Eerder hadden de Russen laten weten dat de radardata niet bewaard waren gebleven.

Volgens de Russen was er wel Oekraïens luchtafweer actief in de buurt van de plek van de crash. Dat de Oekraïense autoriteiten geen ruwe radargegevens hebben aangeleverd voor het onderzoek naar de ramp, wijst er volgens de Russische autoriteiten op dat het toestel mogelijk is geraakt door een Buk-raket afkomstig uit Oekraïens gebied.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde vorig jaar dat de Boeing 777 van Malaysia Airlines was neergeschoten met een Buk-raket. Volgens OVV-voorzitter Tjibbe Joustra gebeurde dat bovendien vanuit gebied waar pro-Russische rebellen de dienst uitmaakten.