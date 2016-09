Oppositie heeft vragen over hogere zorgpremie

DEN HAAG - In de Tweede Kamer zijn uiteenlopende reacties te horen op de hogere premie die zorgverzekeraar DSW dinsdag aankondigde. Oppositiepartijen D66, SP en ChristenUnie willen uitleg van het kabinet. Regeringspartij PvdA wijst erop dat de zorgtoeslag meestijgt met de premie.

Door ANP - 27-9-2016, 16:20 (Update 27-9-2016, 16:20)

Zorgverzekeraar DSW meldde dinsdag dat de premie voor de basisverzekering met 9,25 euro per maand zal stijgen. Het ministerie van Volksgezondheid ging bij Prinsjesdag nog uit van een stijging van 3,50 euro. D66 wil van het kabinet horen wat de stijging van de zorgpremie betekent voor de koopkracht van lage en middeninkomens.

Volgens de SP laat dit zien dat de raming van het kabinet te rooskleurig was. SP-leider Emile Roemer stelt: ,,De koopkrachtplaatjes kunnen nu de prullenbak in. Er moeten snel nieuwe cijfers komen en compenserende maatregelen.'' PVV-leider Geert Wilders noemt de stijging ongelofelijk. ,,Hoe kan dit nou. De verzekeraars kunnen miljarden euro's met elkaar inzetten om de premie minder te verhogen en misschien zelfs te verlagen.'' ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers stelt na het bekend worden van de DSW-premie dat het er somber uitziet. Ook Segers wil uitleg van het kabinet over mogelijke gevolgen.

Regeringspartij PvdA noemt de hogere zorgpremie een tegenvaller. ,,Het is altijd moeilijk in te schatten. Gelukkig stijgt de zorgtoeslag gewoon mee met de premie, dus voor mensen met een laag inkomen, met alleen AOW, verandert er niets'', aldus PvdA-leider Diederik Samsom. Halbe Zijlstra (fractievoorzitter VVD) erkent dat DSW altijd redelijk trendsettend is geweest. Hij wil afwachten wat de andere verzekeraars doen. Zijlstra wijst erop dat er ook meer wordt vergoed via het basispakket. ,,Als we met zijn allen meer zorg mogen afnemen, kost dat ook meer geld. Gratis zorg bestaat niet.''