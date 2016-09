Dood Gjaltema geen persoonsverwisseling

ANP Dood Gjaltema geen persoonsverwisseling

AMSTERDAM - De 36-jarige Elco Gjaltema is waarschijnlijk niet voor een ander aangezien toen hij op 17 februari dit jaar in Amsterdam werd doodgeschoten. Persoonsverwisseling, waar eerder over werd gesproken, lijkt volgens de politie uitgesloten. Het slachtoffer was namelijk actief in het criminele circuit.

Door ANP - 27-9-2016, 15:57 (Update 27-9-2016, 15:57)

De zaak komt dinsdagavond aan de orde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Gjaltema werd op de Oostelijke Handelskade bij zijn auto beschoten en stierf ter plekke. De politie kon hem op dat moment niet direct linken aan zware criminaliteit, alhoewel hij wel voorkwam in de politiesystemen voor feiten die meer dan vijf jaar geleden gepleegd zouden zijn.

Het onderzoeksteam heeft een aantal vragen, onder meer over de auto van de vermoedelijke schutters die in brand was gestoken in Duivendrecht. De exacte aanleiding van de schietpartij is nog niet bekend.