Cocaïnevangst nu al verdubbeld

DEN HAAG - In de eerste helft van 2016 is er al ruim twee keer zoveel cocaïne onderschept als in heel 2015. Dat zei staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) dinsdag in de Tweede Kamer.

Door ANP - 27-9-2016, 15:04 (Update 27-9-2016, 15:26)

,,2016 wordt een goed coke-jaar, maar dan in de goede zin van het woord'', aldus de bewindsman. Hij reageerde op kritische vragen van VVD-Kamerlid Foort van Oosten, die zich zorgen maakt dat Nederland via de haven van Rotterdam wordt overspoeld met cocaïne.

Van Oosten vreest ook nadelen als het aantal douanemedewerkers wordt teruggebracht. Zo zou de gewapende tak van de douane voor bijna de helft worden opgeheven. De Rotterdamse haven mag geen vrijplaats van drugs worden, aldus Van Oosten.

Doelmatiger

Volgens Wiebes is er in tegenstelling tot bepaalde berichten geen sprake van een halvering van de douane in Rotterdam, waardoor smokkelaars vrij spel zouden krijgen. De douaniers worden wel doelmatiger ingezet door bijvoorbeeld slimmer en gericht toezicht. Zo is er een verschuiving van surveillances naar 24 uur per dag camerabewaking. ,,Smokkelaars innoveren, en dus innoveert de douane ook'', aldus Wiebes.

Het is de bedoeling dat de douane de smokkelaars steeds voorblijft, benadrukte de staatssecretaris. ,,De jacht op de cocaïne is echt van het grootste belang. De inzet van de douane is om méér cocaïne te vangen, maar ook méér wapens, explosieven en nucleair materiaal.''