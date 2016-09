Fors minder meerlingen

DEN HAAG - Minder Nederlandse meerlingen zagen in 2015 het levenslicht dan in de jaren daarvoor. Dat blijkt uit nieuwe CBS-cijfers.

Door onze verslaggever - 26-9-2016, 23:48 (Update 26-9-2016, 23:49)

Waren het er in 2006 nog 3244, vorig jaar kwamen er volgens het statistiekbureau 2682 meerlingen ter wereld. De meesten waren tweelingen, 43 keer waren het drie of meer baby’s. Het dalende aantal meerlingen komt gedeeltelijk door in-vitrofertilisatie (ivf), schrijft het CBS. In de jaren tachtig werden, om de slagingskans te vergroten, vier of vijf bevruchte eicellen in baarmoeders teruggeplaatst. Daarna...