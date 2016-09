Aangifte milieudienst tegen DuPont na lekkage

DORDRECHT - De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft aangifte gedaan tegen het chemische bedrijf DuPont in Dordrecht na een lekkage van het kankerverwekkende formaldehyde in augustus. De lekkage blijkt veel ernstiger te zijn dan de onderneming destijds had gemeld.

Door ANP - 26-9-2016, 19:15 (Update 26-9-2016, 19:15)

Uit onderzoek moet blijken of DuPont zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. De milieudienst heeft de aangifte donderdag bij het Openbaar Ministerie gedaan, meldde een woordvoerster van de Zuid-Hollandse milieugedeputeerde Rik Janssen maandag.

DuPont maakte op 12 augustus melding van de lekkage. Op basis van de informatie op dat moment ging DuPont uit van een klein incident. Het lek werd gerepareerd en de productie weer opgestart. Vorige week dinsdag gaf het bedrijf echter cijfers waaruit bleek dat 2730 kilo was gelekt, aldus de provincie.

Volgens DuPont is er ,,geen verhoogde blootstelling op leefniveau te verwachten''. Uit onderzoek van een extern bureau dat door DuPont is ingeschakeld moet blijken of dat klopt, laat de provincie verder weten. OZHZ overlegt met de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid over de opzet van een eventueel onderzoek naar mogelijke gezondheidsschade.

De provincie wil dat alle feiten rond het incident in kaart worden gebracht om te kijken of ,,nadere eisen of voorwaarden aan DuPont kunnen worden gesteld''.

De formaldehyde wordt door DuPont gebruikt bij de productie van Delrin. Dat is een kunststof die wordt toegepast in onder meer aanstekers, pennen, de rode knop voor autogordels en elektrische tandenborstels.