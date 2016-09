Vlogger Ismail biedt zijn excuses aan

ZAANDAM - Vlogger Ismaïl Ilgun uit Zaandam erkent dat hij ,,fouten heeft gemaakt'' en zegt dat hij daarvan heeft geleerd. De 19-jarige jongen schreef woensdagavond op zijn Facebookpagina dat hij ,,dom gedrag heeft getoond'' en ,,bepaalde dingen online heb gezet die beter niet konden''.

Door ANP - 22-9-2016, 3:05 (Update 22-9-2016, 3:05)

Ilgun publiceert filmpjes op YouTube over het 'straatleven' van jongeren in de Zaanse wijk Poelenburg. Daar zitten ook video's tussen waarin jongeren anderen lastigvallen en bedreigen. Het leidde tot de arrestatie van de 19-jarige vlogger. Hij wordt verdacht van opruiing en aanzetten tot geweld, maar justitie moet nog besluiten of het echt tot vervolging zal komen.

De vlogger zelf stelt dat hij ,,niet mensen hun mond kan beheersen''. Hij vindt dat de media een verkeerd beeld van hem hebben geschetst. Toch steekt hij ook de hand in eigen boezem. ,,Voor iedereen die is beledigd hierbij my apologize'', schrijft Ilgun. Hij en zijn vrienden hebben ,,fouten gemaakt die we konden vermijden'', schrijft Ilgun. ,,Maar fouten worden gemaakt in het leven als je er maar van leert en ik heb er zeker van geleerd.''