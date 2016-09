Man gewond bij schietpartij in Rotterdam

ANP Man gewond bij schietpartij in Rotterdam

ROTTERDAM - Een man is woensdagavond in Rotterdam in zijn voet geschoten. Dat gebeurde nadat twee groepen mannen ruzie hadden gekregen op de Polderlaan.

Door ANP - 22-9-2016, 3:05 (Update 22-9-2016, 3:05)

Getuigen hoorden volgens de politie meerdere schoten, maar agenten troffen uiteindelijk alleen het slachtoffer aan. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Over de aanleiding voor de ruzie is nog niets bekend.