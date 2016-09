Reünie Project X Haren in de kiem gesmoord

HAREN - Het beoogde 'reüniefeestje' van het beruchte Project X in het Groningse Haren is woensdagavond niet van de grond gekomen. Het dorp zit op slot; aan de toegangswegen staan agenten. ,,Wie niks te zoeken heeft in Haren wordt teruggestuurd'', vertelde een woordvoerder van de politie.

De controles leidden tot twee arrestaties: een bestuurder bleek te hebben gedronken, een ander werd opgepakt omdat hij nog de nodige boetes had openstaan. Verder omschreef de woordvoerder de sfeer als ,,rustig''. Hoeveel jongeren rechtsomkeert moesten maken wist hij niet precies. ,,Het waren er zeker tientallen, misschien honderd.''

Burgemeester Pieter van Veen zag zich genoodzaakt een noodbevel uit te vaardigen om een herhaling van het chaotische 'feestje' van exact vier jaar geleden te voorkomen. Toen kwamen duizenden jongeren naar het dorp nadat iemand op Facebook een feestje had aangekondigd en braken er rellen uit. Door het bevel geldt onder meer een samenscholingsverbod en kan de politie groepjes jongeren wegsturen.

Sarcasme

Op de Facebookpagina waarop 21.000 mensen hadden aangegeven naar Haren te zullen komen, waren aan het begin van de avond volop foto's te zien van jongeren die in de auto stapten om naar Haren te gaan. Later voerde sarcasme de boventoon. ,,Nou...dat was me een partij spannend'', luidde het commentaar van een feestganger. ,,Het gaat echt he-le-maal los'', schreef een ander bij een foto van een vrijwel lege straat.

Voorlopig blijft de politie met veel mensen aanwezig. Hoeveel agenten op de been zijn om wantoestanden te voorkomen, wilde de woordvoerder niet vertellen.