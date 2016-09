Dertien Nederlandse universiteiten in wereldwijde top 200

LONDEN - Voor het eerst staan dertien Nederlandse universiteiten in de wereldwijde top 200 van het toonaangevende blad Times Higher Education magazine.

Door ANP - 21-9-2016, 22:04 (Update 21-9-2016, 22:05)

Net als vorig jaar staan er acht instellingen in de top 100, maakte het blad woensdag bekend.

De hoogst geplaatste Nederlandse universiteit (Delft) staat op de 59e plek. Daarna volgen de Universiteit van Amsterdam (63e plaats), Wageningen Universiteit (65), Erasmus Universiteit Rotterdam (69) en Leiden Universiteit (77). Tilburg University (198) komt dit jaar nieuw de top 200 binnen.

De World University Rankings van de Times is een wereldwijde lijst van de tweehonderd beste universiteiten. Bij het opstellen daarvan wordt gekeken naar onder meer onderzoek, kwaliteit van onderwijs en internationale activiteiten.

„Dertien Nederlandse universiteiten behoren al jaren tot de top van de wereld, met wederom acht universiteiten in de top 100. Dat is een prestatie van wereldformaat waar wij trots op zijn”, zegt Karl Dittrich, voorzitter van universiteitenkoepel VSNU.

Lijstaanvoerder is University of Oxford uit het Verenigd Koninkrijk, gevolg door de Amerikaanse universiteiten California Institute of Technology en Stanford.

Na de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland is Nederland het best vertegenwoordigde land op de internationale lijst. Volgens Times is het echter niet vanzelfsprekend is dat Nederland de koppositie in de toekomst handhaaft. Naar verwachting zullen grote investeringen in onderwijs en onderzoek in Aziatische landen ertoe leiden dat steeds meer universiteiten daar op de ranglijsten zullen stijgen. Dat gaat ten koste van universiteiten in West-Europa.