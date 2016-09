Kinderen straks vooral in stad [video]

HAARLEM - We krijgen steeds minder dorpskinderen en meer stadskinderen. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend. Het CBS waarschuwt pabostudenten: ,,Jullie zullen straks vooral in de stad komen te werken.”

Door Leonie Groen - 21-9-2016, 19:11 (Update 21-9-2016, 19:24)

De afgelopen jaren is het aantal basisschoolleerlingen al met een miljoen gedaald naar 1,5 miljoen in 2015. In de tien jaar erna gaat er nog eens een miljoen kinderen af.

Kinderen zullen overwegend in de grote steden wonen. Dat zijn steden van 100.000 inwoners of meer. Jongeren vestigen zich...