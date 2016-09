Kamer wil af van verbod majesteitsschennis

ANP Kamer wil af van verbod majesteitsschennis

DEN HAAG - De VVD steunt het voorstel van D66 om het verbod op majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te schrappen. Dat heeft VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra woensdag gezegd. Het betekent dat een meerderheid in de Tweede Kamer, waaronder ook de PvdA, het schrappen van het verbod op majesteitsschennis steunt.

Door ANP - 21-9-2016, 18:38 (Update 21-9-2016, 18:38)

Het kabinet liet eerder weten geen haast te willen maken met het schrappen van het verbod op majesteitsschennis.

Mensen die de koning beledigen, riskeren een celstraf van maximaal vijf jaar en kunnen hun kiesrecht verliezen. D66-Kamerlid Kees Verhoeven vindt het niet meer van deze tijd dat er een zwaardere straf staat op het beledigen van de koning of een buitenlands staatshoofd, dan op het beledigen van anderen.

Celstraf

Verhoeven liet eerder weten dat het verbod niet zo'n dode letter is als soms wordt gedacht. In juli van dit jaar kreeg een man uit Kampen nog een celstraf van dertig dagen, waarvan zestien voorwaardelijk, voor het beledigen van koning Willem-Alexander.

Op vragen van Kamerlid Tunahan Kuzu hierover tijdens de Algemene Beschouwingen noemde VVD'er Zijlstra het wetsartikel ook ,,niet van deze tijd'' en liet hij weten de initiatiefwet van D66 te steunen.

Verhoeven noemt het ,,goed dat de VVD nu ook kleur bekent''. Hij laat weten dat de wet klaarligt voor behandeling in de Tweede Kamer. ,,Met de VVD is er nu een ruime meerderheid om een einde te maken aan deze uitzonderingspositie, waarbij op belediging van een staatshoofd een zwaardere straf staat dan op belediging van een politieman of ambulancebroeder''.