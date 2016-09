Dodelijk virus velt merel

ANP Dodelijk virus velt merel

ZEIST - In Nederland is het voor merels dodelijke Usutu-virus opgedoken. Bij de Vogelbescherming zijn talloze meldingen uit Gelderland, Noord-Brabant en Limburg binnengekomen over dode vogels. Het virus is niet gevaarlijk voor de mens.

Door ANP - 21-9-2016, 16:24 (Update 21-9-2016, 16:24)

Het Usutu-virus komt oorspronkelijk uit Afrika. Het wordt overgebracht door muggen. Vermoedelijk is het virus via trekvogels naar Europa overgebracht, waar het 2001 voor het eerst opdook in Oostenrijk, aldus de Vogelbescherming. Via Duitsland heeft het in augustus het oosten van Nederland bereikt.

In Duitsland sloeg het virus in 2012 hard toe. Meer dan 300.000 merels lieten het leven. In sommige steden was de zangvogel vrijwel verdwenen. Dat het virus uiteindelijk ons land zou bereiken was volgens de Vogelbescherming onvermijdelijk.

Een besmette merel is vaak gemakkelijk te herkennen. Ze zien er ongezond en verzwakt uit. Eenmaal besmet sterft de vogel binnen twee tot drie dagen.

Wie een net gestorven merel vindt, kan dit melden bij het Dutch Wildlife Health Centre in Utrecht (https://www.dwhc.nl).