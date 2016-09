Grillketen TGI Fridays komt naar Nederland

BAARN - De Amerikaanse bar- en grillrestaurantketen TGI Fridays komt naar Nederland. De eerste zaak moet volgend jaar oktober de deuren openen.

De franchiseketen wil binnen tien jaar vijftien filialen hebben in de grote Nederlandse steden.

De Amerikaanse aanbieder van burgers, steaks, ribs en cocktails werkt hier samen met partner Beijk Catering. Met die partij is een overeenkomst gesloten, werd woensdag bekendgemaakt.

Directeur Fokko van der Velde van Beijk Catering liet weten inmiddels in gesprek te zijn met verschillende pandeigenaren. Er wordt gezocht naar grote A-locaties.

TGI, die reclame maakt met de leus 'Hier is het is altijd vrijdag', bestaat al meer dan een halve eeuw. De naam van het restaurant staat voor Thank Goodness It's Friday.

De keten heeft inmiddels meer dan negenhonderd restaurants in ruim zestig landen. Er werken bijna 74.000 mensen.