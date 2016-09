Justitie onderzoekt satelliet-observaties

DEN HAAG - Het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt de mogelijkheid om satellieten te gebruiken voor onder meer politieobservaties. Het heeft bedrijven gevraagd met ideeën te komen.

Behalve voor opsporing en identificatie ziet het ministerie mogelijkheden om beginnende bosbranden te detecteren, de herkomst van vreemdelingen sneller te bepalen en milieucriminaliteit op te sporen.

Organisaties als de Nationale Politie, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Brandweer en zelfs de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) zouden kunnen profiteren van satellietinformatie.

Het idee staat nog in de kinderschoenen. Het ministerie wil samen met de bedrijven eerst de mogelijkheden verkennen die satelliettechnologie te bieden heeft. Dat gebeurt in een zogeheten marktconsultatie, meldt het ministerie woensdag. Later zullen de plannen verder worden ontwikkeld.