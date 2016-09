Dit weekend geen treinen Amsterdam-Schiphol

AMSTERDAM - Dit weekeinde is er geen treinverkeer tussen Amsterdam en Schiphol. ProRail werkt aan de bovenleiding van het spoor rond Schiphol. Bovendien worden er betonnen liggers geplaatst boven het spoor bij Badhoevedorp voor een viaduct dat onderdeel wordt van de nieuwe snelweg A9.

Door ANP - 21-9-2016, 12:37 (Update 21-9-2016, 12:37)

De werkzaamheden beginnen in de nacht van vrijdag op zaterdag en duren tot maandagochtend 05.00 uur. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd, die kan oplopen tot een half uur. De NS zet bussen in om reizigers op te vangen en op de stations Schiphol en Sloterdijk worden kruiers ingezet om reizigers te helpen met hun bagage.

Rond Schiphol is ProRail druk aan het werk. Het aantal sporen wordt over een lengte van 8 kilometer verdubbeld om zo in de toekomst meer treinen te kunnen laten rijden.