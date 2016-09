Vluchten gingen deze zomer vaker gewoon door

ARNHEM - Over het weer hebben luchtvaartmaatschappijen afgelopen zomer weinig te klagen gehad. Ontwrichtende zomerstormen zoals in 2014 en 2015 bleven uit. Toch nam het aantal ernstig vertraagde en geannuleerde vluchten van en naar Nederlandse luchthavens maar licht af.

Door ANP - 21-9-2016, 12:31 (Update 21-9-2016, 12:31)

Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van EUClaim, een organisatie die gedupeerde reizigers helpt bij het claimen van schade. Het bedrijf telde tussen 21 juni en 20 september 778 geannuleerde vluchten en 730 vluchten met een vertraging van drie uur of meer. Het totale aantal incidenten kwam daarmee op 1508, wat 3 procent minder is dan in de vergelijkbare periode vorig jaar.

Reizigers hebben bij annuleringen of lange vertragingen recht op schadevergoeding. Dat geldt niet bij overmacht, bijvoorbeeld als extreem weer de oorzaak is.