Hotels Amsterdam gaan meer betalen voor water

AMSTERDAM - Grootgebruikers van water in Amsterdam, zoals hotels, bedrijven en autowasstraten, gaan fors meer betalen voor hun watergebruik. Particuliere kleinverbruikers gaan juist 15 procent minder betalen. Dat blijkt uit de stadsbegroting voor 2017 die wethouder Udo Kock (Financiën) woensdag heeft gepresenteerd.

Door ANP - 21-9-2016, 9:48 (Update 21-9-2016, 9:48)

Verder gaat de stad veel geld steken in het onderhoud van de openbare ruimte. Er is 64 miljoen euro beschikbaar voor een opknapbeurt van buurten waar dat het hardst nodig is, zoals buiten de ringweg A10 en in Amsterdam-Noord. Van het bedrag wordt 10 miljoen besteed aan de vorming van een werkbrigade. Die zal worden bemand door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld doordat ze een handicap hebben.

,,Het college kiest voor lastenverlichting voor Amsterdammers en voor een inhaalslag in het onderhoud van de openbare ruimte", aldus Kock.