Buma: vrijheid meningsuiting niet onbegrensd

DEN HAAG - Het kabinet beloofde bruggen te slaan, maar de laatste vier jaar zijn overal in het land kloven ontstaan. Tussen jong en oud, hoog- en laagopgeleid, arm en rijk, allochtoon en autochtoon, kansarm en kansrijk, mkb en grote bedrijven. Dat zegt CDA-leider Sybrand Buma in een interview met het AD.

Door ANP - 21-9-2016, 4:30 (Update 21-9-2016, 4:30)

,,Dat is gevaarlijk. Een democratie moet het hebben van bindende factoren en die zijn weg. Het kabinet heeft nog niet het begin van een antwoord."

Hij heeft ook kritiek op eerdere uitspraken van premier Mark Rutte over Nederlandse Turken die zich misdragen. ,,Hoezo 'pleur op'? Er gaat helemaal niemand weg! Hij biedt helemaal geen oplossing. Hij zegt dat het idioten zijn, Tokkies, weet ik wat, maar laat het verder gebeuren. De vrijheid van meningsuiting is nooit onbegrensd geweest. Als je mening geven overgaat in beledigen is het strafbaar. Dus niet pleur op, maar trééd op. De politiek moet vertrouwen geven aan de politie; we moeten náást de agent gaan staan.''