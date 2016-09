Koning ontvangt Paralympische medaillewinnaars

DEN HAAG - De sporters die op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro medailles hebben gewonnen, worden woensdag door koning Willem-Alexander en prinses Margriet op Paleis Noordeinde in Den Haag ontvangen. Daarvoor worden de medaillewinnaars nog gehuldigd in de Grote Kerk in de Hofstad. Onder anderen minister-president Mark Rutte, staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de voorzitter van het Nederlands Paralympisch Comité, Wim Ludeke, zullen hen daar toespreken.

Door ANP - 21-9-2016, 2:11 (Update 21-9-2016, 2:11)

Op dinsdag werden alle sporters van de Paralympische Spelen in TivoliVredenburg in Utrecht gehuldigd. Het was de eerste keer dat het Paralympische team met een publiekshuldiging werd onthaald.