ANP Rutte pas trots als iedereen herstel ervaart

DEN HAAG - Premier Mark Rutte is ondanks de positieve toon van de troonrede nog lang niet tevreden over hoe Nederland ervoor staat. Hij heeft dat dinsdag gezegd in een gesprek met journalisten.

Door ANP - 20-9-2016, 17:52 (Update 20-9-2016, 17:52)

Rutte spreekt van een eerste stap nu Nederland uit de crisis is, maar volgens hem merkt nog niet iedereen het herstel. ,,Ik ben pas trots als iedereen het ervaart'', aldus Rutte. Volgens de premier moet er nog veel gebeuren. Hij wijst erop dat de werkgelegenheid nog niet op het niveau is van voor de crisis.

Niet alleen economisch is volgens Rutte sprake van een tussenstand, maar ook maatschappelijk. Er moet volgens hem ook nog veel gebeuren om ervoor te zorgen dat in Nederland 17 miljoen mensen staan voor de Nederlandse normen en waarden en hier geen concessies aan willen doen.