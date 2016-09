Dijsselbloem: het tij is gekeerd

DEN HAAG - ,,Het tij is gekeerd. We hebben weer vaste grond onder de voeten. We kunnen weer verder vooruitkijken en investeren in kansen voor mensen.'' Dat zei minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën dinsdagmiddag bij de aanbieding van de miljoenennota 2017 in de Tweede Kamer.

Door ANP - 20-9-2016, 16:06 (Update 20-9-2016, 16:06)

Nederland staat er na een aantal zware jaren weer beter voor. Publieke voorzieningen, zoals onderwijs, zorg en sociale zekerheid, blijven door hervormingen van het kabinet ook voor toekomstige generaties betaalbaar, aldus de minister.

De economische groei komt in 2017 naar verwachting uit op 1,7 procent. De overheidsfinanciën zijn verbeterd. Het overheidstekort voor volgend jaar wordt geschat op 0,5 procent, ver onder de Europese limiet van 3 procent. Tijdens het dieptepunt van de crisis in 2009 was het nog ruim 5 procent.

Schuld

Ook de staatsschuld daalt volgend jaar verder naar 62 procent van het bruto binnenlands product. Het gaat om een schuld van omgerekend 26.000 euro per Nederlander.

Door die ontwikkelingen is er ruimte om 1,1 miljard euro vrij te maken voor de koopkracht, ,,zodat alle groepen profiteren van de verbeterde economische situatie'': mensen met een baan of een uitkering of gepensioneerden. Daarnaast wordt 1,5 miljard uitgetrokken voor veiligheid, onderwijs en zorg.