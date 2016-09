Wolfachtig dier bij Beuningen is echte wolf

WAGENINGEN - Het wolfachtige dier dat deze maand in Beuningen (Overijssel) werd gesignaleerd, is inderdaad een wolf. Dat concluderen onderzoekers van Wageningen University die de uitwerpselen van de wolf op DNA onderzochten.

Door ANP - 19-9-2016, 17:53 (Update 19-9-2016, 17:53)

,,De uitwerpselen bevatten DNA dat we konden gebruiken om een identificatietest te doen. Die liet zien dat het inderdaad om een wolf ging'', aldus onderzoeker Arjen de Groot maandag. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de provincie Overijssel.

Het is niet bekend waar deze wolf vandaan komt. Sinds 2000 komen in Duitsland weer wolven voor.

Het is de tweede keer dat in Nederland een wolf is gespot. In 2015 heeft ook al enige tijd een wolf rondgelopen in Drenthe en Groningen. Het is aannemelijk dat wolven in de toekomst vaker de Nederlandse grensprovincies aandoen, stelt het onderzoeksinstituut.