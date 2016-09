Nieuwe info liquidatie carpoolplaats De Meern

UTRECHT - De politie heeft nieuwe informatie gevonden over de liquidatie bij carpoolplaats De Meern aan de A12 in september vorig jaar. Op gevonden videobeelden is te zien dat het slachtoffer twee dagen voor zijn dood contact had met twee onbekende mannen.

Door ANP - 19-9-2016, 15:14 (Update 19-9-2016, 15:14)

Bij de schietpartij kwam op 19 september vorig jaar een 37-jarige man uit Almere om het leven. De witte Fiat 500 waarin hij zat, was doorzeefd met kogels, vermoedelijk afgevuurd uit een automatisch wapen.

Na een jaar onderzoek heeft de politie nieuwe vragen. Zo is bekend geworden dat het slachtoffer in een recreatiepark in Vinkeveen verbleef, maar onduidelijk is in welke woning.

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan de zaak.