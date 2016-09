Keniaan Kiptoo weer snelst in Dam tot Damloop

ZAANDAM - Edwin Kiptoo heeft zondag de Dam tot Damloop gewonnen. De 23-jarige hardloper uit Kenia was vorig jaar ook al de snelste in deze wedstrijd. Kiptoo had zondag voor de 10 Engelse mijl (16,1 kilometer) 45 minuten en 21 seconden nodig. Daarmee was hij twee tellen langzamer dan een jaar eerder.

Door ANP - 18-9-2016, 11:38 (Update 18-9-2016, 11:38)

Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Keniaanse Alice Aprot in een tijd van 51.57.

De Dam tot Damloop gaat van Amsterdam naar Zaandam.