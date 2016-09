Oud-schaatser Bos fietst 124 km/uur in Nevada

DELFT - Voormalig olympisch schaatser en baanwielrenner Jan Bos heeft in de Nevadawoestijn in de Verenigde Staten op een fiets een snelheid van 124,73 kilometer per uur bereikt. Die prestatie was zondag goed voor een vierde plek voor hem en zijn team, dat bestaat uit studenten van de TU Delft en de VU Amsterdam.

Door ANP - 18-9-2016, 9:31 (Update 18-9-2016, 9:40)

Bos (41) reed met de Velox 6, een aerodynamische hightech ligfiets, over een tien kilometer lange kaarsrechte weg door de woestijn. De zogenoemde World Human Powered Speed Challenge werd gewonnen door de Canadees Todd Reichert die met 144,15 kilometer per uur bovendien het wereldrecord verbrak.

,,Jan Bos was in goede vorm en de techniek werkte perfect, maar helaas was de wind ons niet gunstig gezind voor een wereldrecord'', aldus teammanager Hugo Lambriex. In 2013 haalde het Nederlandse studententeam dat record wel: Sebastiaan Bowier reed toen 133,78 kilometer per uur.