ANP Plasterk ,,fitter dan volgende president VS''

DEN HAAG - Minister Ronald Plasterk ( Binnenlandse Zaken) is vrijdag tijdens de wekelijkse ministerraad monter weer aan de slag gegaan. Hij heeft een hartoperatie afgelopen zomer goed doorstaan en is volgens eigen zeggen in elk geval ,,fitter dan de volgende president van de Verenigde Staten.''

Door ANP - 16-9-2016, 13:53 (Update 16-9-2016, 13:53)

Dat was een knipoog naar de verhalen over de gezondheidstoestand van de kandidaten Hillary Clinton en Donald Trump. Plasterk gaat meteen weer fulltime aan de slag, want rustig opbouwen met halve dagen gaat niet in de politiek. ,,Ik kan moeilijk tijdens een debat zeggen: nou, de vraag van de heer Van Raak beantwoord ik niet meer''.

Plasterk is vol lof over de zorg die hij heeft gekregen en blij met alle hartelijkheid die hij ondervond, zowel vrijdag bij zijn terugkeer in de ministerraad als donderdag toen hij al even op zijn ministerie ging buurten. ,,Er waren versieringen.''