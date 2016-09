Inzage data BlackBerry voor misdaadonderzoek

TORONTO - Canada verstrekt de Nederlandse politie in beginsel een kolossale hoeveelheid versleutelde BlackBerry-boodschappen, maar stelt daar wel strenge beperkingen aan. Een rechter in Ontario oordeelde dat het verzoek van de Nederlandse politie om de data van bijna 20.000 gebruikers kan worden ingewilligd. Dat meldt The National Post uit Canada.

Door ANP - 16-9-2016, 13:38 (Update 16-9-2016, 14:02)

Deze data moeten wel in Canadese handen blijven. De informatie mag niet zonder toestemming van de Canadese rechter worden gedeeld met anderen. ,,Canada blijft het thuis van deze gegevens'' oordeelde rechter Ian Nordheimer in Toronto. Hij wil niet dat de Nederlandse politie of agenten van waar dan ook gaan 'vissen' in Canadese data.

De Nederlandse politie vond bij een onderzoek naar georganiseerde misdaad een reeks speciaal aangepaste BlackBerry's die werden gebruikt voor versleutelde communicatie. Dit criminele communicatienetwerk zou ook zijn gebruikt bij het beramen van moorden in Nederland.

Het spoor heeft geleid naar een adres en een IP-adres in Toronto. Het gaat om hostingbedrijf Bitflow Technologies gevestigd in het hart van Toronto aan de oever van het Meer van Ontario. Daar is 19 april huiszoeking gedaan in het kader van het Nederlandse politieonderzoek volgens The National Post. Het bedrijf ontkent te kwader trouw te handelen.