Geen straf voor bedreiging The Passion

UTRECHT - De man die afgelopen maart dreigde het tv-spektakel The Passion in Amersfoort te verstoren, krijgt hier geen straf voor. Dat heeft de politierechter in Utrecht vrijdag bepaald. Hij noemde de uitspraken ,,laakbaar, maar niet strafbaar". Tijdens het jaarlijkse evenement The Passion wordt met muziek het lijdensverhaal van Jezus nagespeeld.

Door ANP - 16-9-2016, 12:03 (Update 16-9-2016, 12:25)

Hubertus van der P. had op 24 maart gezegd dat hij ,,een geintje" wilde uithalen, ,,iets leuks zo vlak na de recente terroristische aanslagen". Hij was van plan een wit laken om te doen en voor de camera's terecht te komen, ,,omdat hij met zijn lange haar op Jezus lijkt". Hij wilde dat voor zijn zieke, en kort daarna overleden, partner doen.

Ook zou hij enkele dagen voor The Passion bij een broodjeszaak (,,heerlijke broodjes daar", aldus Van der P.) hebben gezegd dat hij tijdens het muzikale paasevent, waar altijd veel publiek op af komt, wilde roepen dat hij van terroristische organisatie IS was en een bom bij zich zou dragen.

Omdat de bedreiging 's middags werden geuit, dus uren voordat het spektakel zou plaatsvinden, vindt de rechter dat er geen sprake is van verstoring. ,,Je kan niets verstoren als het nog niet begonnen is." Van der P. wordt daarom ,,ontslagen van rechtsvervolging" voor dit feit, zoals dat juridisch heet.

Van der P. kan het zich niet zo goed meer herinneren. Hij was in de war, emotioneel instabiel omdat zijn partner op sterven lag en verkeerde naar eigen zeggen in een psychose. Mede daardoor had hij een terugval in zijn criminele verleden. ,,Mijn strafblad is 37 pagina's lang", wist hij tijdens de zitting te vertellen.

Hij wordt nu behandeld en is van plan op het rechte pad te blijven. Ook zijn behandelaar verklaarde tijdens de zitting dat het de goede kant op gaat met Van der P..

De man stond vrijdag ook terecht voor onder meer winkeldiefstallen. Hiervoor kreeg hij een taakstraf van veertig uur en een celstraf van tien dagen, waarvan acht voorwaardelijk.