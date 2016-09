Nog drie ton nodig voor monument MH17

DEN HAAG - Er is nog ongeveer 300.000 euro aan donaties nodig om het nationaal monument ter nagedachtenis van de vliegramp met vlucht MH17 te realiseren. Dat meldt de Stichting Vliegramp MH17.

Door ANP - 16-9-2016, 11:37 (Update 16-9-2016, 12:05)

Het monument moet op 17 juli volgend jaar, drie jaar na de ramp, worden onthuld. Het komt vlak bij luchthaven Schiphol te staan.

De totale kosten worden geraamd op 1,5 miljoen euro. De realisatie van het monument is in handen van stichting Nationaal Monument MH17. Deze organisatie zorgt voor de inzameling van het geld, de aanleg van het herdenkingsbos en de bouw van het gedenkteken.

Grote wens

Op 18 juli heeft de stichting naar de 10.000 grootste werkgevers van Nederland een sponsorbrief gestuurd. Als reactie hierop is er al geld binnengekomen. Ook zijn er veel sponsors die in natura doneren. Zo zijn de 298 bomen voor het herdenkingsbos inmiddels geschonken.

Door de vliegramp kwamen alle inzittenden om het leven. Onder de 298 slachtoffers waren 196 Nederlanders. De vlucht van Malaysia Airlines vertrok vanaf Schiphol en werd neergeschoten boven oorlogsgebied in het oosten van Oekraïne.

,,De realisatie van het monument komt nu steeds dichterbij. We zijn heel blij met alle donaties die we al hebben ontvangen'', zegt Evert van Zijtveld, voorzitter van stichting Vliegramp MH17. ,,We hopen dat de stichting Nationaal Monument ook voor het openstaande bedrag nog donaties mag ontvangen, zodat we het monument voor onze dierbaren op 17 juli 2017 kunnen onthullen. Dat is een grote wens van de nabestaanden.''