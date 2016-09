Amsterdam naar rechter om windmolens

AMSTERDAM - De Amsterdamse wethouder Abdeluheb Choho (duurzaamheid) stapt naar de rechter om het voor elkaar te krijgen dat er in de stad nieuwe windmolens komen. De gemeente ligt al zes jaar in de clinch met de provincie Noord-Holland, die de komst van de windmolens tegenhoudt.

Door ANP - 16-9-2016, 9:27 (Update 16-9-2016, 10:01)

Volgens zijn woordvoerder, die een bericht hierover vrijdag in Trouw bevestigt, is donderdag nog een zogenoemde zienswijze ingediend bij de provincie om de komst van de zeker 25 windmolens alsnog voor elkaar te krijgen. De wethouder bereidt zich echter tegelijkertijd al voor op een gang naar de bestuursrechter.

Choho wil snel aan de slag met de realisatie van duurzame energieproductie met extra windmolens, die met name in het Westelijk Havengebied moeten komen. ,,Maar door absurde en kafkaëske regels van de provincie komen we niet vooruit'', zegt hij in de krant. Volgens de D66-wethouder zit ,,provinciale bureaucratie de noodzakelijke omslag naar duurzaamheid in de weg''.

Rechte lijn

De gemeente kan zich niet vinden in de argumenten die de provincie aanbrengt waarom de vergunningen zijn afgewezen. De regels die Noord-Holland hanteert, zijn volgens Choho bovendien strenger dan de landelijke eisen. Turbines mogen bijvoorbeeld alleen in clubjes van minimaal zes stuks in een rechte lijn verschijnen en ze moeten zeker 600 meter van huizen staan.

Hoewel de provincie de taak heeft het landschap te beschermen, is de omgeving van het industriële havengebied in de optiek van de gemeente van een heel andere aard waardoor hier andere regels voor zouden moeten gelden.