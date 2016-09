Aantal kinderontvoeringen stijgt deze zomer

ANP Aantal kinderontvoeringen stijgt deze zomer

DEN HAAG - Deze zomer zijn meer kinderen ontvoerd naar het buitenland door een van de ouders. Bij het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) zijn meldingen van 34 ontvoeringen bekend. Vorig jaar waren dat er 25 en in 2014 negentien.

Door ANP - 16-9-2016, 6:41 (Update 16-9-2016, 6:42)

Directeur Coşkun Çörüz van het Centrum IKO noemt de stijging zorgelijk. Een verklaring heeft het centrum niet. ,,We weten ook alleen de zaken die gemeld worden, dus dit is ook maar een deel van het totaal'', zegt Çörüz vrijdag tegen de NOS. ,,Betere voorlichting kan hopelijk helpen.'' De meeste kinderen zijn ontvoerd naar Spanje. Daarna volgen Rusland en Turkije. In meer dan de helft van de gevallen is de moeder de ontvoerende ouder.

Vaders en moeders mogen hun minderjarige kind alleen met toestemming van de andere ouder mee de grens over nemen. De marechaussee is deze zomer extra alert geweest op mensen die alleen met een kind reizen. ,,Door de samenwerking met de marechaussee en de ministeries van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken hopen we dat het totaal aantal ontvoeringen over het hele jaar een beetje naar beneden zal gaan'', aldus Çörüz